Fiamingo: «Se Greg (Paltrinieri) me lo chiede, pronta a sposarlo anche subito…»

tra sport e cuore

La spadista catanese pronta a lottare da leonessa vera anche in questo Mondiale di Tbilisi

«Paura no, però non nascondo che ero un po’ tesa per questo girone. Non ne facevo da molto tempo e non li amo in generale. Sono un po’ diesel, di solito inizio a carburare dopo, però sono scesa in pedana decisa e non mi ero portata nemmeno il classico panino perché volevo finire la gara entro mezzogiorno. Volevo usare il girone come riscaldamento, se arrivano tutte vittorie serve a rompere il ghiaccio”. Passata indenne tra le forche caudine delle qualificazioni, Rossella Fiamingo è pronta domani a lottare da leonessa vera anche in questo Mondiale di Tbilisi, il decimo di una sua grande carriera che l’ha vista mettere in bacheca due titoli iridati individuali. «Nella spada ci vuole concentrazione massima dal primo assalto perché chiunque può andare avanti, però spero che l’esperienza e gli allenamenti fatti quest’anno, più duri del solito, mi portino a fare una bella gara, sono ottimista – spiega la 34enne catanese dei carabinieri, oro con la squadra alle Olimpiadi di Parigi – In questo momento la scherma è tanto fisica e geograficamente molto variegata, oggi c’è Hong Kong molto forte, stanno crescendo le americane… Adesso c’è tanta Europa ma non solo, per questo ho aumentato il mio lavoro».