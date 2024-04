Fiamme Gialle, 5 appuntamenti di sport per i 250 anni Gdf

agenzia

Dalla Mille Miglia alla Barcolana, il logo sulle Ferrari a Monza

ROMA, 03 APR – Cinque eventi sportivi con partecipazione di atleti delle Fiamme Gialle, il gruppo sportivo della Guardia di Finanza, per celebrare i 250 anni del corpo. L’iniziativa e’ stata presentata al centro logistico della Gdf a Roma, in una conferenza stampa presieduta dal generale di divisione, Mariano La Malfa,sottocapo di stato maggiore del comando generale. Alle manifestazioni di rilievo internazionale parteciperanno atleti ed ex atleti delle Fiamme Gialle, ma anche militari che in comune hanno la passione per lo sport. La maratona di Milano partirà la mattina del 7 aprile, da Piazza del Duomo. Vi parteciperanno 150 Finanzieri che, per l’occasione, indosseranno una divisa realizzata appositamente per l’evento. Già però domani, 4 aprile, sarà inaugurato il villaggio sportivo ove sarà possibile incontrare, in un’area riservata al Corpo, l’ex canoista Antonio Rossi e l’ex campione del mondo dei 400 ostacoli, Fabrizio Mori, entrambi con un passato nelle Fiamme Gialle. Il 4 maggio, da Torino, prenderanno il via il Giro d’Italia e il Giro-E. Queste due importanti competizioni ciclistiche attraverseranno Milano e si concluderanno, entrambe il 26 maggio, nel centro storico di Roma. La GdF parteciperà al Giro-E. L’11 giugno partirà da Brescia la “Mille Miglia”, la storica gara riservata alle autovetture costruite tra il 1927 e il 1957 che toccherà le città di Torino, Viareggio, Roma, Bologna e si concluderà a Brescia il 15 giugno. La GdF parteciperà con due vetture: una Alfa Romeo 1900 Super del 1954 e una Fiat 1100 del 1958, appartenenti alla “raccolta veicoli storici” del Museo Storico del Corpo. Il 16 giugno parte da Genova il Nastro Rosa Tour-Giro d’Italia a Vela, che si concluderà a Venezia il 20 luglio. La Guardia di Finanza parteciperà con FIGARO 3, una delle dieci imbarcazioni messe a disposizione dall’organizzazione per i concorrenti. Il 13 ottobre si terrà a Trieste la Barcolana, l’evento velico con più partecipanti al mondo che, l’anno scorso, ha visto duemila imbarcazioni sfidarsi, nel golfo di Trieste. La GdF tornerà a partecipare alla storica regata con un’imbarcazione a vela di 78 piedi (24 mt) di progettazione americana risalente alla fine degli anni ’90. La banda musicale della Gdf aprira’ con l’esecuzione dell’inno di Mameli le cinque manifestazioni sportive e il 1° settembre anche il Gran Premio di F1 a Monza, dove, per l’occasione, il logo del 250mo anniversario sarà posizionato sulle Ferrari che parteciperanno alla gara.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA