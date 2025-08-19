Fiducia Sinner,un paio di giorni di stop e torno al lavoro

agenzia

Post su Instagram: Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato

ROMA, 19 AGO – “Ora è tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro”: all’indomani del malore che lo ha costretto al ritiro nella finale di Cincinnati, Jannik Sinner non fornisce aggiornamenti sul suo stato di salute ma conferma l’intenzione di partecipare agli Us Open. “Ieri non mi sono sentito bene e mi dispiace davvero deludervi – è il suo messaggio ai tifosi, via Instagram -. Grazie mille a tutti coloro che mi supportano qui e da casa, il vostro supporto significa tutto il mondo”. Sinner chiude con le “congratulazioni ad Alcaraz e al suo team” per una “stagione incredibile. Vi auguro il meglio per ciò che vi aspetta”.

