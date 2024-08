Fifa a Leghe e Fifpro “Confronto, non minaccia di azioni legali”

agenzia

Il calendario internazionale oggetto dello scontro

ROMA, 01 AGO – “La Fifa ha ribadito oggi l’invito a incontrarsi e a discutere del calendario con la World Leagues Association e la FIFPRO, non avendo ricevuto alcuna risposta alla lettera del 10 maggio 2024”. Lo dice un portavoce della Fifa, intervenendo sullo scontro tra la Federcalcio mondiale, l’associazione delle leghe e il sindacato dei calciatori. “La Fifa ritiene che ci sia un modo più produttivo di procedere per il calcio rispetto alla minaccia di azioni legali e l’offerta di impegnarsi in un dialogo rimane sul tavolo. La Fifa serve e bilancia gli interessi generali del calcio mondiale, compresa la protezione dei giocatori, e cerca sempre di fare ciò che è meglio per il gioco in tutto il mondo”, conclude il portavoce della federcalcio mondiale.

