Fifa: a Zurigo mostra dedicata al Mondiale per club

agenzia

Esposte le regole originali del gioco e maglie delle 32 squadre

ROMA, 13 MAG – Sarà visitabile fino al prossimo 17 agosto la mostra appena inaugurata nella sede Fifa di Zurigo dedicata al primo Mondiale per club a 32 squadre che si giocherà nella prossima estate negli Stati Uniti. La mostra include oggetti e articoli che verranno utilizzati nel torneo, come il pallone ufficiale dell’Adidas, la cui grafica è un omaggio alla Coppa del Mondo Fifa del 1994 e alla bandiera della nazione ospitante. La mostra pone in luce anche il nuovo trofeo, presentandone i bozzetti originali. I visitatori potranno anche esplorare le origini del calcio, con un’esposizione speciale delle 13 regole del gioco originali, che sono state incise sul nuovo trofeo e rimangono alla base del calcio moderno. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, il Rainbow (L’Arcobaleno), l’iconica installazione del museo, è stato riadattato per comprendere le maglie dei 32 club partecipanti. Gli schermi interattivi collocati lungo l’intero percorso della mostra consentiranno ai visitatori di conoscere più da vicino il percorso di qualificazione di ogni squadra, le leggende di ogni club e i momenti che ne hanno segnato la storia.

