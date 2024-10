Fifa, accordo con ufficio Onu per lotta al match fixing

agenzia

Nuova edizione del Global integrity programme al via nel 2025

ROMA, 22 OTT – La Fifa ha unito le forze con l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc) per lanciare la seconda edizione del Fifa Global integrity programme, progetto volto a salvaguardare il calcio dalla minaccia della manipolazione delle partite e della corruzione. Il programma, informa la stessa Fifa, è stato lanciato a marzo 2021 e la prossima edizione, che si svolgerà da marzo prossimo a dicembre 2027, sarà adattata ai tre livelli di competenza delle 211 associazioni affiliate: standard, intermedio e avanzato. “Integrità, buona governance, etica e fair play sono valori al centro del calcio e a cui la Fifa tiene molto – ha affermato il presidente, Gianni Infantino – Il match-fixing è un pericolo chiaro ed evidente e, insieme alle associazioni affiliate, stiamo lavorando per sradicarlo”. Il programma Fifa Global Integrity mira a generare, documentare e diffondere casi di studio, best practice e lezioni per migliorare la lotta globale alla manipolazione delle partite, con l’enfasi posta sulla garanzia che queste risorse facilitino interventi proattivi ed efficaci. Saranno impegnati specialisti del diritto calcistico, funzionari Fifa e Unodc, rappresentanti dei principali organi di governo sportivo, accademici, arbitri del Tas, ex calciatori ed esperti di aziende specializzate nell’individuazione del match fixing.

