Fifa: Infantino ha incontrato il nuovo presidente della Fifpro

Obiettivo "rafforzare la nostra cooperazione e creare sinergie"

ROMA, 30 GEN – “Ho avuto il piacere di dare il benvenuto al nuovo presidente della Fifpro Sergio Marchi, uomo al servizio del calcio e dei calciatori, nella Casa della Fifa di Zurigo, per discutere con lui e i suoi colleghi dell’opportunità di rafforzare la nostra cooperazione e creare sinergie a beneficio dei giocatori in tutto il mondo”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, con un post su Instagram, ha relazionato sull’incontro con il nuovo dirigente del sindacato dei calciatori professionisti. “I giocatori sono al centro delle considerazioni della Fifa e noi puntiamo a collaborare con Fifpro in uno spirito di rispetto e supporto reciproco. La Fifa tiene molto al contributo e alla voce dei giocatori all’interno della nostra istituzione, e lavoreremo a stretto contatto con il Presidente Marchi e la sua squadra per proteggere i giocatori e il gioco”, conclude Infantino.

