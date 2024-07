agenzia

Decisione del Consiglio Figc, slitta l'assemblea elettiva

ROMA, 29 LUG – Il prossimo 4 novembre si terrà l’assemblea per la modifica dello statuto federale della Figc. Lo apprende l’ANSA. Il Consiglio federale ha deliberato poi lo slittamento dell’assemblea per l’elezione del presidente Figc, che era appunto fissata per il 4/11.

