Figc: anche Buffon a Schwazer relatori al corso per ds

Lezioni su vari temi, ex atleta ha parlato di depressione

ROMA, 22 NOV – Centoquarantaquattro ore di lezione, di cui 120 in presenza, a Coverciano, con tanti relatori d’eccellenza all’ultimo corso per direttore sportivo organizzato dal Settore Tecnico, a cui hanno preso parte 46 allievi, che il 20 dicembre prossimo sosterranno gli esami finali. Si sono alternati come relatori, tra gl altri, il capodelegazione dell’Italia, Gianluigi Buffon, l’ex allenatore Rafa Benitez, i ds di Inter e Juventus, Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli, ma anche l’olimpionico della marcia Alex Schwazer, poi squalificato per doping, che ha parlato di una tematica spesso sottovalutata, la depressione. Tra i dirigenti calcistici intervenuti, hanno tenuto una lezione anche i ds di Como, Rennes, Udinese e Modena, ovvero Carlalberto Ludi, Frederic Massara; Gianluca Nani e Andrea Catellani, il responsabile della Can, Gianluca Rocchi, e il Global football technical director del City Football Group, Riccardo Bigon. Il corso proponeva due indirizzi formativi: uno ‘tecnico-sportivo’, dedicato a formare la figura del ds di campo, e quello ‘sportivo-organizzativo’, più incentrato invece su materie normative, specifico per la formazione della figura del segretario. Un programma didattico vario per toccare più punti possibile del mondo calcistico in cui i futuri ds saranno chiamati a districarsi. Sono quindi intervenuti a Coverciano, ad esempio, anche i tecnici dell’Empoli, Roberto D’Aversa, e della Nazionale Under 19, Alberto Bollini, l’Head of competitions della Lega Serie A, Andrea Butti, e i segretari generali di Inter, Lazio e Verona, i team manager di Milan, e Parma, il match analyst della Nazionale italiana campione a Euro2020.

