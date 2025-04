Figc: Carraro rieletto presidente Consiglio Direttivo Dcps

agenzia

Gravina: 'straordinario lavoro della divisione paralimpica'

ROMA, 16 APR – Franco Carraro è stato confermato per un altro quadriennio presidente del consiglio direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc nel corso l’Assemblea elettiva. “Buon lavoro al presidente Carraro – ha affermato il presidente della Figc Gabriele Gravina – e a tutto il consiglio direttivo della Dcps: quanto fatto fino ad ora è semplicemente straordinario. Bisogna continuare a lavorare con lo stesso impegno e la stessa passione anche in futuro, per un calcio sempre più inclusivo”. “L’attività svolta dalla divisione è un vanto per la FIGC, continueremo a supportare questa progettualità attraverso nuove idee e contributi concreti”, ha aggiunto Gravina. Nel corso del Consiglio Federale del 27 marzo scorso erano stati già nominati Armando Caligaris, Christian Mossino, Simone Perrotta, Santo Rullo, Elisabetta Scorcu e Nicola Simonelli. Ieri sono stati eletti dall’Assemblea Emanuela Andronaco e Giacomo Tramati. Elisabetta Scorcu è stata confermata come vicepresidente. Un ultimo componente del consiglio direttivo sarà successivamente eletto dal Comitato Italiano Paralimpico. Tra i massimi dirigenti sportivi della storia del calcio italiano, ex presidente di Coni e Figc, nonché membro del Comitato Olimpico Internazionale, Carraro è stato riconfermato all’unanimità dall’Assemblea. “Ringrazio tutti – ha detto Carraro subito dopo l’elezione – a cominciare dalle componenti del mondo del calcio, con cui abbiamo lavorato proficuamente insieme in questi quattro anni: le Leghe (A-B-Lega Pro-Lnd), l’Aia, l’Aiac e l’Aic. Un grande ringraziamento va poi alle società della Dcps, agli atleti e alle loro famiglie e a tutti i volontari che ci supportano. Intendo inoltre sottolineare i grandi traguardi raggiunti dal Consiglio Direttivo uscente, che ringrazio, nel quadriennio appena trascorso. I risultati ottenuti – ha aggiunto Carraro – sono andati al di là di ogni aspettativa. Abbiamo praticamente triplicato tutti i principali indicatori: le calciatrici e i calciatori sono oltre 3330, tesserati per 175 società e 250 squadre, con circa 1400 partite giocate nel corso della stagione. Rispetto a quattro anni fa abbiamo inoltre raddoppiato il numero di regioni coinvolte, che sono attualmente 17. Passo dopo passo abbiamo costruito una realtà solida, credibile e riconosciuta: la Figc è stata la prima al mondo a costituire al proprio interno una Divisione paralimpica e oggi questo progetto è considerato dalla Uefa e dalle altre federazioni come un punto di riferimento a livello internazionale”.

