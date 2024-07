Figc: Casini ‘ok ad assemblea statuto, ora lavoro su modifiche’

agenzia

Presidente Lega A, ora cerchiamo soluzione più equilibrata

ROMA, 29 LUG – “Non ci sono state sorprese. Era stato annunciato già lunedì scorso e quindi il presidente federale procederà con la trasformazione dell’assemblea da elettorale a straordinaria per il 4 novembre, in modo tale poi da mettersi subito a lavorare sulle modifiche di statuto”. Così il presidente della Lega serie A, Lorenzo Casini, dopo il consiglio della Figc, sulla trasformazione dell’assemblea elettiva in una straordinaria per la modifica dello statuto, proposta avanzata dal presidente Figc, Gabriele Gravina, che è stata unanimemente condivisa. Poi, sui temi portati avanti dalla Serie A, Casini sottolinea come “ora si tratterà di lavorare per trovare la soluzione più giusta, equa ed equilibrata”. A chi chiede se la Lega Serie A deve contare di più in quanto è il motore del calcio italiano, Casini risponde che “questo è il principio espresso anche dalla nuova norma di legge ma comunque è un qualcosa che la serie A afferma da tanti anni. Qui nessuno vuole, come unica componente, prendersi la maggioranza delle decisioni; c’è uno statuto speciale come salvaguardia del diritto d’intesa e poi c’è un riequilibrio dei pesi che riguarda sia i pesi all’interno della componente del professionismo, sia poi i pesi all’interno dell’intero sistema federale. Occorre sicuramente trovare delle soluzioni per tutelare i vivai delle nostre società ed evitare poi anche che i ragazzi possano con facilità essere portati all’estero”, conclude.

