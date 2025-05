Figc, compie un anno la piattaforma Ott ‘Vivo azzurro’

agenzia

Registrati 640.000 utenti unici, 2,5 milioni le pagine viste

ROMA, 14 MAG – Compie un anno ‘Vivo azzurro’ la piattaforma Ott della Figc, presentata il 14 maggio 2024 a Roma alla presenza del presidente federale, Gabriele Gravina, e dei commissari tecnici delle Nazionali maschile e femminile, Luciano Spalletti e Andrea Soncin. Un progetto, sottolinea la federazione in una nota, nato con l’ambizione di raccontare il calcio, in particolare quello azzurro, attraverso una nuova lente d’ingrandimento, dando spazio anche ad attività poco conosciute. Nel suo primo anno di attività, sono stati oltre 640.000 gli utenti unici, 2,5 milioni le pagine viste e 1,5 milioni le sessioni. Grande spazio è stato dato agli eventi live in esclusiva, 345 di cui 303 partite in diretta. Nello specifico, 69 gare delle squadre azzurre sono state trasmesse in diretta per un’offerta che ha coinvolto tutte le nazionali giovanili, di futsal e di beach soccer maschili e femminili. La piattaforma ha permesso di dare ulteriore visibilità ad altri due asset strategici della federazione: calcio giovanile e calcio femminile. Su Vivo azzurro sono presenti 1402 contenuti on demand, che hanno permesso a tifosi e appassionati di entrare nei ritiri degli azzurri e delle azzurre, vivere la preparazione alle sfide e ripercorrere la storia dei trionfi, affidata al racconto di chi c’era. Dai campioni del passato, con le 16 interviste inedite rilasciate dalle ‘Legend’, a quelli del presente – con le rubriche ‘Questa sono io’ (12 puntate) e ‘Questo sono io’ (8 puntate) – fino a quelli del futuro, con 15 speciali realizzati sulla nuova ‘Generazione Azzurra’. Ad arricchire la piattaforma anche le 34 puntate del progetto ‘Open Var’, la trasmissione, realizzata da Figc, Aia e Dazn in collaborazione con la Lega Serie A per raccontare il modo in cui gli arbitri prendono le decisioni sui principali episodi della giornata.

