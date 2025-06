Figc, Coverciano celebra le protagoniste della Serie B femminile

agenzia

Gravina: "Categoria fondamentale per il calcio in tutta Italia"

ROMA, 12 GIU – Una stagione, quella della Serie B Femminile, incerta e appassionante, che ha visto la promozione in Serie A di Ternana Women, Parma e Genoa ma che ha esaltato un campionato che ha costruito una sua identità. E oggi, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, le protagoniste e i protagonisti della Serie B Femminile si sono ritrovati nell’evento di chiusura della stagione, ‘B to Be’, con il saluto del presidente della FIGC Gabriele Gravina e della presidente della Divisione Serie B femminile Laura Tinari. “In Italia, il calcio giocato dalle ragazze è in crescita costante come numero di tesserate, di attenzione e soprattutto di partecipazione attiva in quella che si sta finalmente affermando come una grande Comunità sportiva – le parole di Gravina -. Passione, identità, valori e valore rappresentano la cifra distintiva di un movimento che ha nella Serie B uno snodo cruciale, di collegamento tra il calcio dei territori, quello dilettantistico, e il calcio di vertice, quello professionistico. In questa ottica, il processo identitario voluto dalla presidente Tinari risulta fondamentale per consolidare il lavoro svolto fino ad ora e per affrontare le nuove sfide che attendono la categoria. Con un’immagine coordinata rinnovata e con un sempre maggiore investimento nei vivai, la Serie B svolgerà nel prossimo futuro un ruolo ancora più determinante nel promuovere l’attività calcistica al femminile in tutta la Penisola”.

