Figc: Gravina ‘fissati incontri in vista assemblea 4 novembre’

Consiglio approva regolamento per le modifiche statutarie

ROMA, 01 OTT – “Abbiamo fissato un calendario di incontri con le componenti (il primo l’11 ottobre ,ndr) che si concluderà con il consiglio federale del 28 ottobre e dal quale uscirà la proposta che porteremo nell’assemblea del 4 novembre”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato in merito alla rimodulazione dei pesi elettorali delle componenti in vista dell’assemblea statutaria della Figc. Intanto oggi il consiglio ha approvato il regolamento dell’assemblea straordinaria per le modifiche statutarie, nel cui testo sono stati modificati gli articoli che riguardano l’adeguamento delle maggioranze costitutive previste dai principi Coni, la disciplina della presentazione delle proposte modificative dello statuto, l’ordine delle votazioni e l’adeguamento della maggioranza deliberativa alle nuove disposizioni Coni e quindi allo statuto federale vigente. Inoltre il consiglio ha anche approvato la nuova formulazione del regolamento agenti espungendo le norme nel frattempo sospese dalla Fifa. “Il nuovo regolamento darà stabilità a una categoria importante nel calcio italiano”, ha concluso Gravina.

