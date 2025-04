Figc lancia “Futuro è Donna”, webserie con azzurre protagoniste

agenzia

Sulla piattaforma sostenabilia.it la prima di 6 puntate

ROMA, 04 APR – Dieci calciatrici della Nazionale si mettono in gioco e si confrontano su diverse tematiche legate all’empowerment femminile per abbattere i pregiudizi che caratterizzano un mondo tuttora considerato prettamente maschile. È questo l’obiettivo della webserie ‘Il Futuro è Donna’, progetto della FIGC lanciato oggi sulla piattaforma sostenabilia.it, creata per valorizzare e raccogliere in un unico contenitore tutte le iniziative sviluppate nell’ambito della strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale della Federazione. Nella prima puntata, già disponibile, le protagoniste sono Laura Giuliani e Barbara Bonansea: il tema scelto a sorpresa dal portiere del Milan e dall’attaccante della Juventus – aprendo una delle sei buste posizionate davanti a loro – è il professionismo, la “conquista di civiltà” (come l’ha definita il presidente federale Gabriele Gravina) che a partire dal 1° luglio del 2022 ha rivoluzionato la storia del movimento, premiando i sacrifici delle calciatrici che dopo una lunga attesa hanno finalmente visto riconosciuti i propri diritti.

