Figc: nasce Vivo Azzurro Tv, Gravina ‘giornata storica’

agenzia

Ecco la nuova piattaforma digitale della Federcalcio

ROMA, 14 MAG – “Una giornata storica”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha definito la mattinata appena passata nella quale è stata presentata la nascita di ‘Vivo Azzurro TV’, la piattaforma digitale della Federcalcio che propone gratuitamente contenuti originali, inediti e in esclusiva delle nazionali italiane di calcio, insieme a una serie di approfondimenti dedicati al calcio giovanile, ai progetti sociali, all’attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri, alla formazione tecnica e all’educazione sportiva. Su Vivo Azzurro TV sarà possibile entrare nei ritiri degli Azzurri e delle Azzurre “attraverso immagini esclusive”, dice la Federcalcio nella sua nota. Ad arricchire la piattaforma ci sono poi una serie di eventi live: a cominciare dalle gare delle Nazionali Giovanili, di Futsal e Beach Soccer, maschili e femminili, oltre ad una serie di speciali sui sogni e sulle ambizioni di giovani calciatrici e calciatori delle Nazionali, realizzati dal team di video maker di Vivo Azzurro TV. Grazie all’utilizzo della tecnologia OTT 2.0, la piattaforma consente la distribuzione simultanea di contenuti digitali su computer, dispositivi mobili e Smart TV, nonché sui principali sistemi operativi. Il canale OTT della Federazione, inoltre, completa un percorso avviato negli ultimi 4 anni attraverso la costituzione di una vera e propria media company. Dai contenuti video realizzati per i profili social delle Nazionali, che vantano oggi oltre 16 milioni di follower, la FIGC dal 2022 ha iniziato a produrre in proprio le gare delle Nazionali Giovanili, Futsal e Beach Soccer, live sul sito figc it e sul canale YouTube della FIGC: 27 gare nel 2022, 44 nel 2023, con un’audience di circa 1.500.000 di telespettatori live. E, parallelamente, sono stati avviati alcuni format di intrattenimento come Vivo Azzurro Live e ‘Casa Azzurri Live’, trasmissioni in diretta sui profili social che accompagnano il prepartita e le gare della Nazionale.

