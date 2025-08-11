Figc: online la docuserie sul cammino delle Azzurre a Euro ’25

agenzia

Ripercorso viaggio in Svizzera conclusosi con storica semifinale

ROMA, 11 AGO – “Vi chiedo di chiudere gli occhi, provate a pensare alla vostra prima partita o al primo allenamento, alla prima volta che avete toccato il pallone. Alla gioia, alla passione…”. Comincia così ‘Le Azzurre Siamo Noi – Oltre il sogno’, la puntata della docuserie visibile in esclusiva su Vivo Azzurro TV che ripercorre il cammino dell’Italia a EURO 2025. Le parole del ct Andrea Soncin, pronunciate nella riunione tecnica, hanno preceduto i quarti di finale con la Norvegia e descrivono l’atmosfera che si respirava nel gruppo, capace di arrivare fino a una storica semifinale. La Figc, dunque, ripercorre il viaggio delle azzurre in Svizzera: dall’arrivo il 27 giugno nel quartier generale di Weggis all’incontro in Quirinale con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del successivo 24 luglio. Ventotto giorni di immagini di allenamenti, sfide, dietro le quinte che raccontano il percorso della nazionale di Soncin.

