Figc: ufficiale il Milan Under 23 in Serie C

agenzia

I rossoneri prendono il posto dell'Ancona

ROMA, 27 GIU – Il Consiglio federale ha votato l’ammissione del Milan U23 al campionato di Serie C. Lo ha fatto a seguito della non ammissione dell’Ancona al campionato 2024/25 e avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutturale parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio ha votato per l’ammissione dei rossoneri. “E’ un successo duplice – ha spiegato il presidente della Figc, Gabriele Gravina -. C’è stato un incremento nel numero di seconde squadre. E poi al 27 giugno possiamo dire che gli organici sono completi e si può procedere alla composizione dei calendari”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA