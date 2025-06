Finale Champions: Inter travolta 5-0, il Psg è campione d’Europa

agenzia

Apre ex Hakimi, doppietta Douè e gol Kvaratskhelia,chiude Mayulu

ROMA, 31 MAG – Niente da fare per l’Inter di Simone Inzaghi nella finalissima di Champions a Monaco di Baviera. I nerazzurri praticamente mai entrati in partita sono stati travolti 5-0 (2-0) dal Paris Saint Germain, campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. Al 12′ sblocca la partita l’ex interista Hakimi, poi, al 20′ arriva il 2-0 di Doué (complice una deviazione di Dimarco). Thuram sfiora di testa l’1-2, quindi chance anche per Dembélé. Nella ripresa a chiudere i conti ci pensa ancora Douè (63′) che firma una doppietta. Poi è l’ex Napoli Kvaratskhelia (73′) a calare il poker e infine Mayulu la ‘manita’ (86′).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA