Finale di Coppa Catania Padova, il Massimino non sarà deserto: ok a 1.500 under 14

martedì il ritorno

Questura e giudice sportivo hanno accolto la richiesta del club rossazzurro; ammessi i ragazzi del settore giovanile

Porte chiuse allo stadio Angelo Massimino di Catania il prossimo 2 aprile per la gara di ritorno della finale di Coppia Italia di Serie C col Padova, ma Tribuna B aperta per 1.500 ragazzi dell’Under 14 del settore giovanile della società etnea e di scuole affiliate.

E’ la decisione della Questura che ha accolto una richiesta congiunta avanzata del Catania football club e della Lega Pro. La partita si giocherà a porte chiuse dopo i disordini provocati a Padova da ultras rossazzurri nella partita d’andata vinta 2-1 dai veneti.