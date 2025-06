Finale U.18: Palazzo, un successo collaborazione con la Figc

agenzia

Assessore Regione Lazio'straordinario connubbio sport e turismo'

ROMA, 12 GIU – “Questa collaborazione con la Figc che abbiamo presentato proprio durante lo scorso Europeo di calcio ci sta dando dei risultati straordinari e l’entusiasmo che vediamo qui a Latina stasera ne è una prova”. L’assessore allo sport della Regione Lazio, Elena Pallazzo, presente allo Stadio ‘Domenico Francioni’ di Latina in occasione del match giovanile tra Roma e Torino per il titolo del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti fa un bilancio dei risultati ottenuti fin qui grazie al protocollo firmato con la Federcalcio. “Abbiamo costituito un connubio straordinario – spiega Palazzo – tra lo sport ed il turismo, con i nostri giovani protagonisti in luoghi straordinari. Oltre alla bellezza di Roma Capitale le province laziali hanno dei luoghi straordinari che meritano di essere conosciuti. Vedere qui i migliori giocatori giovani è uno spettacolo meraviglioso. Oggi siamo qui per festeggiare questo straordinario momento. C’è grande entusiasmo, ma possiamo fare sempre di più e lavoreremo per farlo. Il prossimo appunatemnto sarà a Frosinone insieme a tanti altri appuntamenti”. Fino al 30 giugno in tutte le sue province il Lazio ospiterà le finali giovanili, futsal e calcio per un totale di 25 incontri.

