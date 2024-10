agenzia

Domani sono in programma altre due regate

ROMA, 01 OTT – Luna Rossa ha vinto l’ottava regata della finale della Louis Vuitton Cup in corso a Barcellona. Ora il risultato è di 4-4 con Ineos Britannia. Il trofeo si assegna al meglio delle 13 regate e decreterà la sfidante di Tean New Zealand nella America’s Cup. Domani sono in programma altre due regate.

