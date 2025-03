Finali cdm: Shiffrin in testa nell’ultimo slalom, azzurre male

agenzia

La statunitense è a caccia della 101/a vittoria in coppa

SUN VALLEY, 27 MAR – Sulle nevi amiche dell’Idaho, Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dell’ultimo slalom speciale femminile della stagione. Dietro di lei, che ha chiuso in 52.05 ed è a caccia della sua vittoria n.101 in coppa del mondo, le più vicine sono la tedesca Lena Duerr (52.64) e la svizzera Wendy Holdener (53.07). Per l’Italia la migliore delle due azzurre in gara è stata la friulana Lara Della Mea ma solo 20/a e penultima in 55.36 mentre la trentina Martina Peterlini, già in forte ritardo, ha inforcato a ridosso del traguardo.

