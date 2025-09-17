Finali Coppa Davis, Italia ai quarti contro l’Austria

agenzia

In programma a Bologna dal 18 al 23 novembre

BOLOGNA, 17 SET – L’Italia del Tennis se le vedrà contro l’Austria, nei quarti di finale della Coppa Davis. È questo l’esito del sorteggio che si è svolto in piazza Maggiore a Bologna. Si tratta del primo turno della final eight, che si svolgerà a Bologna Fiere dal 18 al 23 novembre in cui gli azzurri saranno chiamati a difendere da padroni di casa la coppa conquistata nelle ultime due edizioni.

