Finali, lo svizzero Meillard in testa al gigante

agenzia

De Aliprandini settimo

SUN VALLEY, 26 MAR – Lo svizzero Loic Meillard é al comando dopo la prima manche dell’ultimo gigante della stagione alle Finali di Sun Valley. Dietro di lui il brasiliano Lucac Pinheiro Braathen ed il norvegese Henrik Kristoffersen. Unico azzurro in classifica – con il gardenese Alex Vinatzer che ha scelto di non gareggiare dopo la botta ad un polpaccio rimediata in Norvegia per concentrarsi sullo slalom speciale di domani – é il trentino Luca De Aliprandini che, con una gara come sempre tutta all’attacco e con passaggi acrobatici, ha chiuso con un buon settimo tempo. Sesto tempo per lo svizzero Marco Oderrmatt, dominatore della stagione che ha già vinto anche questa coppa. Le condizioni della pista Ernst Hemingway non sono buone: con temperature diurne primaverili dopo il gelo notturno il fondo in molti punti sta infatti cedendo. Seconda decisiva manche alle 19.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA