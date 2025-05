Finaliste C.Italia al Quirinale, Malagò ‘è storia del Paese’

agenzia

N.1 Coni sottolinea, la "mia ultima volta al Qirinale"

ROMA, 13 MAG – “Grazie per la passione che la Casa degli italiani dimostra al modo dello sport e lei sa quanto ne siamo orgogliosi”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’incontro al Quirinale con le due finaliste di Coppa Italia. Malago’ ha sottolineato che “questa occasione sarà per me l’ultima volta nel ruolo di numero 1 del Comitato olimpico. La coppa italia è la coppa del presidente e le due squadre, Milan e Bologna, sono a loro volta orogliose di essere qui, alla vigilia della finale, con i loro presidente, Joey Saputo e Paolo Scaroni”. Alla cerimonia sono presenti anche i presidenti della Figc, Gabriele Gravina, e della Lega serie A, Ezio Maria Simonelli. “La finale di Coppa Italia è un pezzo di storia del calcio ie dello sport italiano, che sono parte della storia del Paese”, ha agggiunto Malagò.

