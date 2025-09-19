Fine settimana di grande atletica in Sicilia: podismo internazionale, tricolori master e “Caccia al Record”, spettacolo assicurato

Sport

Domani a Misterbianco in provincia di Catania il Trofeo "Maria Ss degli Ammalati", domani e domenica al campo scuola di assegnano gli scudetti amatori e domani a Siracusa un pomeriggio in pista con tanti primati nel mirino. Podismo a Palermo col memorial "D'Acquisto"

L’Italia vola ai Mondiali di atletica e con l’argento vinto oggi a Tokyo da Andrea Dallavalle nel triplo porta a sei il totale di medaglie (1 oro con Mattia Furlani nel lungo; 2 argenti con Nadia Battocletti sui 10.000 e Antonella Palmisano nella 20 km di marcia e 2 bronzi con Leo Fabbri nel peso e Ilias Aouani nella maratona) e quando mancano due giornate alla fine della kermesse iridata di Tokyo ha già eguagliato il record dei 6 podi di Goteborg 1995: 2 ori con Fiona May e Michele Didoni, 2 argenti con Betty Perrone e Giovanni Perricelli e 2 bronzi con Ornella Ferrara e la 4×100 uomini).

Un record che potrebbe essere battuto già nella notte italiana e domani. A Tokyo sono in programma le finali della 20 km di marcia con Antonella Palmisano a caccia di un altro podio nella distanza che l’ha vista campionessa olimpica in Giappone nel 2021, dopo l’argento vinto nella prima giornata nella 35 km. E punta al podio-bis anche Nadia Battocletti che domani alle 14,29 sarà al via della finale dei 5.000.

SICILIA DI CORSA. E a Tokyo guardano con interesse tutti gli appassionati siciliani in una fine settimana che vedrà accendere i riflettori su tanti eventi di carattere nazionale e internazionale.

Lo start del Trofeo “Maria Ss degli Ammalati” 2024

PODISMO INTERNAZIONALE A MISTERBIANCO. Fondisti in rappresentanza di 8 Nazioni si contenderanno domani a Misterbianco in provincia di Catania, il 27ª Trofeo “Maria Ss degli Ammalati”. La gara organizzata dall’Atletica Misterbianco di Santo Baudo e Santo Spina, ritornata nel 2024 (successo dell’eritreo Freedom) dopo 14 anni, vedrà tra i 32 fondisti al via di Burkina Faso, Burundi, Gambia, Tunisia, Italia, un terzetto composto da Zouhuir Sahran (Marocco), Soumalia Diakete (Mali) e Wilson Marquez (Republica Dominicana, 4° nel 2024) in prima fila con il burundiano Simon Intunzinzi, 2° nel 2024 che punta al successo.

Il marocchino messinese d’adozione Zouhir Sahran in gara domani a Misterbianco

L’evento è stato presentato alla Madonna degli Ammalati, alla presenza del sindaco Marco Corsaro, dell’assessore allo Sport, Cristian Drago e degli organizzatori Santo Baudo e Santo Spina, si svolgerà domani con partenza (via alle 18) e arrivo da via Giordano Bruno su un circuito di 1 km per un totale di 10 km. La gara sarà anticipata da una staffetta riservata agli alunni/e dei 6 istituti comprensivi di Misterbianco. Speaker Paolo Mutton voce dell’atletica italiana e premiazione finale per i primi 5, il 1° degli italiani (Trofeo “Maria Caruso”) e il 1° dei siciliani (Trofeo “Gigi Zarcone”).

MASTER: A CATANIA SI ASSEGNANO I DUE SCUDETTI 2025. La stagione tricolore dell’atletica master si conclude nel fine settimana al campo scuola di Catania dove domani e domenica si assegneranno i due scudetti 2025. Nella finale maschile c’è tanta attesa per la Sicilia Running Team Palermo del presidente Leonardo Lunetto. “Siamo fieri – sottolinea Leonardo Lunetto – ed entusiasti di aver conquistato l’accesso alla finale nazionale. È il frutto di mesi di impegno, sacrifici e lavoro di squadra. Un traguardo che conferma la crescita della nostra realtà sportiva e la forza del nostro gruppo“.

Un gruppo di atleti della Sicilia Running Team Palermo del presidente Leonardo Lunetto

LE ALTRE SICILIANE. Domani e domenica alla finale nazionale di Catania organizzata dalla Goal And Brain di Gianfranco Belluomo in pista e in pedana anche due società etnee, la Puntese in campo maschile e la Sal Catania tra le donne. Domani via alle 10 e domenica gare dalle 9.

CACCIA AL RECORD A SIRACUSA. Domani un pomeriggio di grande atletica è in programma al campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa dove va in scena l’attesa 3ª edizione di “Caccia al Record” organizzata dalla Siracusatletica che continua questa tradizionale kermesse che in passato ha regalato record italiani storici come quello della 3×1000 cadetti nel 2023 con Luca Cavazzuti, Goodluck Osaro e Simone Litrico che con 8’01”80 aveva battuto l’8’02”38 dell’Atletica Mogliano e la staffetta svedese cadetti (800, 600, 400 e 200) con Luca Cavazzuti, Goodlluck Osaro, Simone Litrico e Davide Cavazzuti che con 4’41”67 aveva stracciato i precedenti limiti italiani della Lombardia che nel 1998 aveva corso in 4’43”93 e quello a squadre della Pol. Libertas Militello (Gulinello, Scirè, Pillirone, Maione) che nel 1994 aveva corso in 4’47”2.

“Sabato – ci dice il prof. Salvatore Dell’Aquila – abbiamo nel mirino il record italiano della 4×800 allievi detenuto dal Marathon Firenze con 7’54”. In pista alle 18,550 per tentare l’impresa andranno Luca Cavazzuti, Goodluck Osaro, Giuseppe Romico e Davide Gurrieri” in un pomeriggio che scatterà alle 16,45 e che vedrà in pista e pedane atleti di tutte le categorie e i giovani esordienti impegnati nel1° Trofeo Sicilia Biathloon Csen”.

L’azzurrino Simone Giliberto (Fiamme Gialle) e il prof. Pasquale Aparo

DA GILIBERTO A CAVAZZUTTI TANTI I CAMPIONI. In pista alla presenza del sindaco di Siracusa Franceso Italia, dell’ex campione del Mondo di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco; del presidente Coni Siracusa Silvana Gambuzza e di tante altre autorità civili, militari e sportive, la possibilità di vedere in azione i due azzurrini aretusei Simone Giliberto, sul podio con la 4×400 agli Europei U.20 e Luca Cavazzuti che nelle ultime settimane ha ritoccato i record regionali sui 1000 e 1500 allievi.

Luca Cavazzuti (Siracusatletica) e il prof. Salvatore Dell’Aquila

Andrea Ippolito e il papà-allenatore Sebi (Siracusatletica)

E tanti giovani emergenti in pista, dall’etnea Maia Pennisi allenata all’Altis Athletics dal papà Luigi Pennisi; Andrea Ippolito allenato alla Siracusatletica dal papà Sebi; l’ibleo Lorenzo Firrincieli allievo alla Padua di Concetto Aprile; Simone Spadaro sprinter dell’Atletica Villafranca di Franco Ripa e Daria Brancaleone giovane talento della Trinacria Sport di Pasquale Aparo.

Maia Pennisi con il papà allenatore Luigi (Altis Athletics)

DOMENICA A PALERMO IL MEMORIAL “D’ACQUISTO”. Domenica a Palermo si correrà il 15° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto – 8° Criterium Europeo Interforze, con partenza alle 9.30 da Piazza Mordini.L’appuntamento unisce sport, memoria e inclusione nel segno del sacrificio del Brigadiere dei Carabinieri, eroe della fede e della patria. Ad impreziosire una start list che si preannuncia di sicuro interesse, la presenza di Alessio Terrasi (GP Alpi Apuane), nel suo palmares tre titoli tricolori, 2018 in maratona a Ravenna, nel 2023 a Castelbolognese, al debutto sulla 50 km e lo scorso anno sempre nella50 km in occasione della storica Pistoia–Abetone e Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team) che nel corso della sua carriera ha più volte vestito la maglia azzurra. Insieme a loro, tanti protagonisti del podismo regionale, atleti e atlete master pronti a darsi battaglia dal primo all’ultimo chilometro.

Una fase del Memorial “D’Acquisto” del 2024

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA