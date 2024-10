Finisce il sogno di Luna Rossa, Ineos Britannia è imprendibile e conquista la Louis Vuitton Cup

vela

Gli inglesi dopo 60 anni tornano a competere per portare a casa l'America's Cup

Ineos Britannia vince la settima e quindi ultima regata di Louis Vuitton Cup e torna dopo 60 anni a lottare per l’America’s Cup in mano neozelandese, spegnendo bruscamente i sogni di rimonta di Luna Rossa Prada Pirelli.

La barca di Sir Ben Ainslie parte in testa e guadagna metri nel primo tratto, Luna Rossa recupera, passa in testa ma vira e perde di nuovo, entra nei rifiuti degli inglesi e rivira a destra, la distanza ora varia tra i 100 e i 70 metri. Al giro di boa Britannia vira sul lato sinistro e Luna Rossa sul destro, distaccata di 10″. Nel secondo lato Britannia guadagna metri e la distanza supera i 250 metri a metà percorso. Alla seconda boa il distacco è di 9″. Luna Rossa continua a navigare nei rifiuti di vento di Britannia in pieno controllo degli italiani, che provano a sfuggire virando subito seguiti da Britannia, nel terzo lato la distanza continua a essere superiore ai 150 metri. Al giro di boa distacco di 11″ e distanza variabile tra i 200 e i 150 metri nel quarto lato.