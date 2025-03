Fiorentina; 20 convocati per Napoli, c’è anche Adli

agenzia

L'ex Milan torna dopo lungo stop, ancora ko Colpani e Folorunsho

FIRENZE, 08 MAR – Sono 20 i convocati da Raffaele Palladino per la trasferta di domani alle 15 a Napoli: nel gruppo torna Adli dopo in lungo stop per un infortunio alla caviglia, rispetto alla gara persa giovedì ad Atene con il Panathinaikos, andata degli ottavi di Conference, sono nuovamente a disposizione Ndour e Pablo Marì esclusi dalla lista Uefa oltre a Pongracic che l’altra sera era rimasto in panchina per una botta. Ancora ai box per problemi fisici Colpani e Folorunsho, assenti per squalifica Mandragora e Zaniolo. Ecco la lista completa: portieri De Gea, Martinelli, Terracciano; difensori Marì, Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri; centrocampisti Adli, Cataldi, Fagioli, Ndour, Richardson; attaccantiBeltran, Caprini, Gudmundsson, Kean.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA