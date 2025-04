Fiorentina: a Cagliari rientra Dodo, colloquio Commisso-Kean

agenzia

Presidente vuol tenere l'attaccante ma c'è clausola rescissoria

FIRENZE, 22 APR – Grazie alla disponibilità mostrata dal Cagliari, la Fiorentina si è allenata nel suo centro sportivo in vista della gara di domani alle 18,30 contro la formazione sarda, inizialmente in programma ieri alle 15 E rinviata per il lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Con l’obiettivo di non perdere terreno dal gruppo in lotta per l’Europa, Raffaele Palladino ha al momento a disposizione i 22 convocati domenica per questa trasferta, l’unico assente è Colpani ancora ai box per i postumi di un infortunio, mentre rispetto alla partita di Conference League contro il Celje di giovedì scorso rientrano Dodo (che ha smaltito la squalifica al pari di Zaniolo e Moreno) e Pablo Marì escluso dalla lista Uefa come Ndour. L’esterno brasiliano e il centrale difensivo spagnolo sono annunciati fra i titolari, i ballottaggi riguardano la fascia sinistra (tra Parisi e Gosens) e l’attacco dove Beltran e Gudmundsson si contendono una maglia a supporto dell’inamovibile Kean. Il quale ieri ha avuto un colloquio con Rocco Commisso: il presidente aveva annunciato che avrebbe parlato con il centravanti e così ha fatto, ribadendogli la volontà sua e del club di continuare assieme anche la prossima stagione. A tenere la situazione in bilico è la clausola rescissoria da 52 milioni nel contratto dell’attaccante in scadenza nel 2029: una cifra alta ma non per le potenzialità economiche di diverse big internazionali. Il presidente viola, rientrato a Firenze e in attesa di partire per gli Stati Uniti dopo il derby con l’Empoli, teneva a ribadire di persona la propria stima e il proprio apprezzamento al giocatore. Nel frattempo non paiono trovare riscontro le voci su interesse per il 35enne Thomas Muller che lascerà il Bayern Monaco.

