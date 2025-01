Fiorentina: arrivato Pablo Marì in scadenza con il Monza

agenzia

Il difensore ha fatto le visite poi si è recato al Viola Park

FIRENZE, 28 GEN – Pablo Marì è sbarcato a Firenze. Il difensore spagnolo classe ’93, in scadenza con il Monza dove è stato allenato da Raffaele Palladino, è il secondo acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato dopo il centrocampista Folorunsho. Il club viola verserà alla società brianzola un conguaglio di circa due milioni mentre per il giocatore, che dopo le visite mediche si è subito recato al Viola Park, è pronto un contratto di un anno e mezzo. Pablo Marì potrebbe non essere l’unico rinforzo proveniente dal Monza: la Fiorentina è interessata anche al 21enne mediano francese Warren Bondo.

