Fiorentina: caro biglietti, tifosi disertano derby Pisa

agenzia

Protesta contro i 49 euro per un posto nel settore ospiti

FIRENZE, 23 SET – Saranno tanti i tifosi della Fiorentina che domenica prossima non seguiranno la loro squadra a Pisa in occasione del derby. Nonostante l’attesa per una sfida che manca in Serie A da 34 anni e l’importanza per entrambe le formazioni in crisi di risultati gli appartenenti ai club della Curva Fiesole hanno preso questa decisione in segno di protesta contro il caro-biglietti come spiegato in un comunicato diffuso sui propri canali social. ”La Curva Fiesole non sarà presente nel settore ospiti di Pisa, il prezzo del biglietto di 49 euro per un settore popolare non può essere accettato. E’ una decisione sofferta perché siamo sempre a fianco della nostra Fiorentina, ma essenziale perché 49 euro a partita significa dover rinunciare a vivere la nostra passione. Dispiace perché si tratta di una partita che Firenze aspetta da anni anche per una rivalità che affonda le radici nel Medioevo. Ma è anche una partita che sarà appannaggio solo di chi se la può permettere. Da anni – prosegue la nota – abbiamo intrapreso la strada della contestazione al caro biglietti. La nostra linea non cambia: prezzi popolari per settori popolati. In un Paese in cui i costi di beni essenziali sono alle stelle e gran parte della popolazione affronta difficoltà economiche significative imporre 49 euro per una partita non è sostenibile. Il caro biglietti si accompagna a tutte le altre scelte scellerate di chi é ai vertici di questo sport meraviglioso. Le istituzioni calcistiche e le società si riempiono la bocca di portare le famiglie allo stadio, ma quali famiglie? Quelle che conosciamo noi 49 euro a testa per un posto nel settore ospiti non possono né vogliono pagarli”. Infine una proposta: ”Si prenda esempio dalle Leghe di altri campionati: la Ligue 1 francese nel 2019 ha fissato a 10 euro il prezzo standard per i settori ospiti. Basta speculazioni sui tifosi”. Intanto la Fiorentina riprenderà da domani la preparazione con un solo obiettivo: conquistare la prima vittoria in campionato, risalire in classifica e cancellare i fischi di domenica scorsa dopo la sconfitta con il Como, la seconda consecutiva al Franchi, successiva a quella rimediata contro il Napoli dieci giorni fa.

