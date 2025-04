Fiorentina: Commisso, mai pensato di esonerare Palladino

agenzia

Incontro fra patron viola e la sindaca di Firenze sullo stadio

FIRENZE, 04 APR – “Non ho mai pensato di esonerare Palladino, sono sempre stato dalla sua parte e mi auguro che possa dimostrare tutto il proprio valore” ha affermato Rocco Commisso durante un’intervista a Sky Sport. “Spero che il nostro allenatore riesca a portare la Fiorentina a centrare gli obiettivi che merita – ha continuato il presidente viola – Nei momenti difficili ho parlato con l’allenatore e la squadra, adesso siamo tornati a vincere, puntiamo come ho sempre detto a fare meglio della passata stagione. Se un giorno riusciremo a lottare anche per lo scudetto? Speriamo, sarebbe il sogno più grande, credo che si possa dare ma ancora non siamo a questo punto”. Quanto al progetto di ristrutturazione dello stadio Franchi attualmente in corso Commisso ha ricevuto oggi al Viola Park la sindaca di Firenze Sara Funaro: “L’impianto è di proprietà del Comune, lavoreremo insieme per dare una mano e fare in modo che si finisca il prima possibile per il bene della Fiorentina, avere uno stadio mezzo a servizio non serve. Avremmo potuto averlo uno bello e modernizzato senza buttare tutto giù, dispiace che non me lo abbiano fatto fare. Ha ragione Marotta, in Italia si sono costruiti finora solo due stadi nuovi al contrario di quanto accaduto negli altri paesi europei”.

