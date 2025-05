Fiorentina: dal 6/o posto al futuro domani parla Commisso

agenzia

Patron in collegamento da Usa alla conferenza stampa con ds e dg

FIRENZE, 26 MAG – Domani sarà giorno di bilanci per la Fiorentina dopo il sesto posto in serie A, il miglior risultato dell’attuale gestione, che ha permesso ai viola di qualificarsi per il quarto anno consecutivo ai play off di Conference League. Alle 18, al Viola Park si terrà la conferenza stampa di fine stagione alla presenza del dg, Alessandro Ferrari, e del ds, Daniele Pradè, mentre il presidente Rocco Commisso interverrà collegandosi dagli Stati Uniti. Nell’attesa, il patron ha voluto congratularsi per telefono, già ieri sera, con il tecnico Raffaele Palladino allargando gli elogi anche ai giocatori e a tutto lo staff. L’auspicio di Palladino è che venga confermata l’ossatura della squadra da cui ripartire e costruire per cercare la prossima stagione di compiere il salto di qualità. Un gruppo di cui, sperano i tifosi, continuino a far parte innanzitutto Moise Kean, decisivo anche ieri sera con il 25/o gol fra campionato (19 reti) e Coppe, capocannoniere della squadra e grande trascinatore. E’ blindato fino al 2029 ma con una clausola rescissoria di 52 milioni che non può spaventare le big del calcio internazionale. Anche se l’attaccante viola, pure ieri a fine gara, ha ribadito che “mi sento bene e voglio fare ancora di più. Firenze mi ha aiutato tantissimo perché avere una piazza così e dei compagni così è indescrivibile”. La qualificazione ai playoff farà scattare l’obbligo di riscatto per Nicolò Fagioli, altro elemento che ha saputo rilanciarsi. Per il centrocampista ex Juventus contratto fino al 2029 mentre nelle casse del club bianconero andranno poco più di 16 milioni, bonus compresi. Più o meno la stessa cifra che la società viola dovrebbe incassare dal Brentford per il riscatto di Michael Kayode.

