Fiorentina: domani incontro con Gonzalez sul futuro

agenzia

L'argentino atteso a Firenze nelle mire di Juve e Atalanta

FIRENZE, 05 AGO – Slitta a domani l’incontro fra la Fiorentina e Nico Gonzalez per parlare del futuro che potrebbe essere lontano da Firenze. Da alcuni giorni il nome dell’esterno argentino, al rientro dalle vacanze in queste ore dopo aver conquistato con la nazionale la Copa America, è accostato alla Juventus, all’Atalanta e al Newcastle. La sua valutazione da parte del club viola non è considerata inferiore ai 35 milioni di euro e dunque ogni eventuale trattativa s’annuncia piuttosto laboriosa. Nel frattempo la Fiorentina sta cercando di accelerare con il Genoa per Gudmundsson per un prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 a determinate condizioni e non molla la presa per il centrocampista del Venezia Tessmann anche se le eccessive richieste degli agenti per le commissioni stanno frenando un affare che sembrava in dirittura di arrivo. Per quanto riguarda la caccia d un portiere lo svincolato De Gea si conferma in cima alle preferenze nonostante l’alto stipendio dell’ex United, le alternative sono al momento Musso, Kepa e Turati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA