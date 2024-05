Fiorentina: finale di Conference, Franchi e Viola Park aperti

agenzia

Per la sfida del 29 maggio saranno allestiti maxischermi

FIRENZE, 11 MAG – Come già un anno fa per la finale di Conference League della Fiorentina con il West Ham anche per quella in programma il 29 maggio ad Atene contro l’Olympiakos verrà aperto lo stadio Franchi dove saranno allestiti maxischermi. Il tutto è stato definito con l’intervento diplomatico del club viola con il Comune. Per la finalissima sarà aperto ai tifosi anche il bar del Viola Park. Intanto Italiano e la squadra hanno ripreso oggi ad allenarsi dopo un giorno di riposo per preparare la partita di campionato lunedì al Franchi contro il Monza.

