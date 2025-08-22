Fiorentina già a Cagliari per preparare prima campionato

agenzia

Viola reduci dal 3-0 nel playoff di Conference. Voci su Lamptey

FIRENZE, 22 AGO – La Fiorentina è già in ritiro a Cagliari dove domenica alle 18,30 affronterà la prima di campionato. La squadra di Stefano Pioli, reduce dal 3-0 conquistato ieri sera a Presov, in Slovacchia , contro gli ucraini del Polissya per l’andata dei playoff di Conference League, è partita in mattinata per raggiungere il capoluogo sardo e restarvi in ritiro per preparare il debutto nella massima serie. Nel clan viola però continua a tenere banco anche il mercato: mentre la trattativa per il rinnovo di Moise Kean con ingaggio raddoppiato è ormai ai dettagli, come ha spiegato ieri il direttore generale del club Alessandro Ferrari, a Firenze cresce l’attesa anche per l’annuncio ufficiale dell’attaccante Roberto Piccoli, 24 anni, in arrivo dal Cagliari a titolo definitivo per 25 milioni più due di bonus, una percentuale del 10% alla società sarda in caso di futura rivendita e un contratto fino al 2030 per lo stesso giocatore. Che però non potrà essere a disposizione per il ritorno dei playoff di Conference, giovedì prossimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia (per via della momentanea inagibilità del Franchi), in quanto non fa parte della lista Uefa presentata dalla Fiorentina per questo doppio preliminare di coppa. Un peccato per Pioli dovendo il tecnico rinunciare a Moise Kean che verrà sicuramente squalificato dopo l’espulsione rimediata ieri sera alla fine del primo tempo per un fallo di reazione, unica nota negativa della serata. L’acquisto di Piccoli potrebbe non essere l’ultimo: in queste ore è stato accostato alla Fiorentina l’esterno Tariq Lamptey, 25 anni, del Brighton con cui è in scadenza. La valutazione è intorno ai 6 milioni. Resta da valutare le posizioni del giovane Niccolò Fortini, classe 2006, che ha molte richieste in A e in B e potrebbe essere ceduto in prestito. Attesa infine per la risposta di Lucas Beltran al Cska Mosca che ha già un accordo con il club viola per 11 milioni: l’attaccante argentino, che nelle scorse settimane ha già rifiutato il Flamengo, punterebbe a tornare in patria al River Plate.

