Fiorentina in ansia per Gudmundsson, gli esami mercoledì

Infortunio muscolare per l'islandese, ottimismo per Kean

FIRENZE, 21 OTT – Slittano a mercoledì gli accertamenti per Albert Gudmundsson dopo il problema ai flessori della coscia destra accusato ieri a all’inizio della partita con il Lecce. L’attaccante della Fiorentina è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena pochi minuti alimentando non poca preoccupazione. Nessuno nel clan viola al momento si sbilancia aspettando appunto l’esito degli esami a cui si sottoporrà l’islandese che ha dovuto posticipare il suo debutto con la Fiorentina proprio per un fastidio muscolare rimediato durante il ritiro svolto con il Genoa prima di trasferirsi a Firenze. Traspare invece più ottimismo per quanto riguarda le condizioni di Moise Kean, pure lui uscito in anticipo dal campo per una distorsione alla caviglia sinistra: il centravanti viola dovrebbe saltare la trasferta di Conference League in programma giovedì in Svizzera contro il San Gallo puntando ad essere a disposizione per la sfida di domenica prossima al Franchi contro la Roma.

