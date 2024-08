Fiorentina: in arrivo Richardson per la mediana

agenzia

Il marocchino figlio d'arte atteso domani per le visite e firme

FIRENZE, 11 AGO – E’ in arrivo a Firenze il nuovo acquisto della Fiorentina Amir Richardson, centrocampista marocchino classe 2002, fresco vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi con la propria selezione. Il giocatore figlio d’arte (il padre Michael Ray è stato una stella della Nba) è atteso domani per le visite mediche e le successive firme sull’accordo che lo legherà al club viola per cinque anni a 1,2 milioni a stagione, mentre al Reims proprietario del cartellino andrà una cifra intorno ai nove milioni più uno di bonus e il 10% sulla eventuale futura rivendita. Sempre domani alle 14 al Viola Park è prevista la presentazione di David de Gea, l’estremo difensore spagnolo preso a parametro zero che per 12 anni ha difeso la porta del Manchester United: per lui un contratto di un anno più opzione per la stagione successiva. S’annuncia una settimana intensa per la Fiorentina che debutterà in campionato sabato prossimo a Parma: potrebbe sbloccarsi l’operazione Gudmudsson con il Genoa e in concomitanza essere definita la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus.

