Fiorentina; Kean annuncia uscita del primo album da rapper

agenzia

L'attaccante viola ha da tempo grande passione per la musica

FIRENZE, 16 DIC – Il suo mestiere è fare gol ma anche una grande passione per la musica: Moise Kean oggi ha annunciato via social l’uscita del suo primo album da rapper intitolato ‘Chosen’. Ieri sera a Milano si è svolto un evento per l’anteprima del disco organizzato da tempo: fra i presenti alcuni compagni della Fiorentina (Gosens e Gudmundsson), altri dei tempi della Juventus come McKennie e Samuel Iling Junior (attualmente al Bologna) e diversi ospiti internazionali.

