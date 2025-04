Fiorentina, Kean in dubbio per il derby con l’Empoli

agenzia

L'attaccante viola si trova a Parigi per motivi familiari

FIRENZE, 24 APR – La presenza di Moise Kean resta al momento in dubbio per il derby di domenica al Franchi contro l’Empoli: dopo aver saltato la trasferta di Cagliari per motivi familiari (a fine gara il compagno di squadra Mandragora ha parlato di grave lutto) l’attaccante della Fiorentina è volato a Parigi dove vive una parte della famiglia. Ieri il club con una nota ha fatto sapere che Kean rientrerà nei prossimi giorni senza specificare quando, a dimostrazione di non avergli messo alcuna pressione. Intanto il giocatore nella notte ha condiviso sui social un post della Fiorentina con il risultato per 2-1 ottenuto a Cagliari e un altro di Dodo che gli ha dedicato la vittoria, come a fine gara hanno fatto anche il direttore sportivo Pradè, il tecnico Palladino e il resto della squadra.

