Fiorentina ko ad Atene nell’andata degli ottavi di Conference

agenzia

Il Panathinaikos vince 3-2, ma dopo 19 minuti era avanti 2-0

ROMA, 06 MAR – Tra una settimana la Fiorentina dovrà ribaltare la sconfitta per 3-2 subita ad Atene per accedere ai quarti di Conference League. Ma poteva andare peggio alla Viola perché il Panathinaikos era avanti 1-0 già al 5′ (a segno Swiderski) e si era portato sul 2-0 al 19′ (rete di Maksimovic, agevolata da un pallone non trattenuto da Terracciano). La reazione della Fiorentina é stata altrettanto veemente ed in quattro minuti, tra il 20′ ed il 23′, i gol di Beltran e Fagioli hanno ristabilito la parità. La squadra di Palladino aveva segnato anche il terzo gol, con Moreno, annullato dal Var per fuorigioco. Nella ripresa il Panathinaikos é partito forte ed al 10′ ha trovato il 3-2 con il brasiliano Tete.

