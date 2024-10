Fiorentina, Mandragora operato al menisco sinistro

agenzia

Il centrocampista viola si è infortunato ieri sera in Conference

ROMA, 04 OTT – Dopo l’infortunio rimediato ieri alla fine del primo tempo della gara di Conference League contro il The New Saints, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è stato sottoposto a Roma ad un intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. L’operazione eseguita dal professor Mariani a Villa Stuart si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale causata dal trauma distorsivo subito ieri sera. Il centrocampista viola già questa sera comincerà il programma riabilitativo stabilito. Lo stesso Mandragora e la Fiorentina possono tirare un sospiro di sollievo, l’infortunio si è rivelato meno grave del temuto e se non ci saranno intoppi il giocatore potrà tornare a disposizione fra 3-4 settimane.

