Fiorentina: Milenkovic è più vicino al Nottingham Forest

Attesa domani l'ufficialità, ai viola 12 milioni più 3 di bonus

– FIRENZE, 15 LUG – Manca l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, ma il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic è sempre più vicino a passare al Nottingham Forest. Nella giornata di oggi le due società avrebbero trovato un accordo sulla base di 12 milioni di euro più 3 di bonus. Per Milenkovic è pronto un contratto per cinque anni, fino al 2029, allo stesso ingaggio della Fiorentina. Il 26enne difensore in queste ore sta decidendo se accettare la proposta del club inglese ma è sempre più vicino, dopo 7 anni, il suo addio alla Fiorentina.

