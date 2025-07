Fiorentina: offerta del Flamengo per Beltran

agenzia

Nzola verso il Pisa in prestito

FIRENZE, 30 LUG – Cambiamenti in vista nell’attacco della Fiorentina. A fronte dell’arrivo nelle scorse settimane di Edin Dzeko a parametro zero e del riscatto di Albert Gudmundsson, potrebbero fare a breve le valigie Lucas Beltran e M’Bala Nzola. Per l’argentino classe 2001, attualmente in ritiro con la squadra viola in Inghilterra, nello Staffordshire, per preparare la prima delle tre amichevoli in programma Oltremanica (domenica a Leicester contro la formazione locale), si sono mossi i brasiliani del Flamengo pronti ad offrire circa 12 milioni più tre di bonus, una proposta che accontenterebbe le richieste della società di Rocco Commisso. Beltran, però, per il momento sta riflettendo, anche perché non sarebbe tramontata la possibilità di tornare in patria al River Plate da dove due stagioni fa la Fiorentina, che virerebbe su Sebastiano Esposito in scadenza con l’Inter, lo acquistò per oltre 20 milioni di euro. Quanto a Nzola, reduce dal prestito in Francia al Lens, appare ormai imminente l’approdo in prestito al neo promosso Pisa.

