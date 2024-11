Fiorentina: Paladino sorride, Gudmundsson si allena in gruppo

agenzia

L'attaccante islandese potrebbe essere convocato già per Como

FIRENZE, 22 NOV – La Fiorentina prosegue la preparazione della trasferta di domenica a Como e arrivano buone notizie per Raffaele Palladino che, fatta eccezione per Amir Richardson infortunatosi durante il ritiro con la propria rappresentativa, può contare sul gruppo al completo: è tornato ad allenarsi con i compagni anche Albert Gudmundsson che sembra quindi aver smaltito la lesione alla coscia destra rimediata a fine ottobre, nei primi minuti della trasferta di Lecce. Difficile al momento ipotizzare un suo impiego già domenica, anche se non è escluso a questo punto che l’attaccante islandese venga convocato e parta dunque con la squadra. L’obiettivo del tecnico viola è averlo pronto per la sfida contro l’Inter in programma l’1 dicembre al Franchi per cui stanno già andando a ruba i biglietti, tanto che diversi settori, dalla Curva Ferrovia alla Maratona, sono già esauriti. Nel mezzo ci sarà anche la partita di Conference League, giovedì a Firenze contro il Pafos per la quale sono stati venduti ad ora circa 10.000 tagliandi. In questi giorni però i pensieri nel clan viola sono tutti per la gara di domenica: l’obiettivo di Palladino e dei suoi ragazzi è provare ad allungare la striscia di sei vittorie che hanno permesso alla Fiorentina di scalare la classifica fino a portarsi al secondo posto, a quota 25 punti, al pari di Inter, Atalanta e Lazio, con un solo punto in meno rispetto al Napoli capolista. Per questo c’è attorno alla squadra viola un clima di grande entusiasmo e fiducia, tanto che saranno non meno di un migliaio i tifosi che domenica si recheranno a Como per sostenere Kean e compagni. Da parte sua Palladino sta preparando la migliore formazione, comprendente quindi anche Dodo rientrato dal raduno con il Brasile, per provare a conquistare altri tre punti lontano dal Franchi.

