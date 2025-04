Fiorentina: Palladino, dedichiamo la vittoria a Kean

agenzia

Grinta e mentalità: vogliamo andare il più in alto possibile

CAGLIARI, 23 APR – Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è carico dopo la vittoria di Cagliari. “Una settimana molto particolare – spiega -: non era facile ribaltare una partita così difficile. Si sono viste grinta e mentalità, non ci sono stati alibi: dedichiamo questa vittoria a Moise (Kean ndr) e ai nostri tifosi. Per noi Kean è importante, ma questa Fiorentina sa anche adattarsi. Ci siamo trovati bene anche con chi lo ha sostituito. E il Cagliari non era un avversario facile”. Ora come vede la corsa per l’Europa? “Nessun rammarico per i punti lasciati per strada – risponde -, ma pensiamo all’ultimo mese: vogliamo portare la Fiorentina il più in alto possibile. Godiamoci questo momento: stiamo bene. È una partita che dá un segnale forte: non per il campionato ma per noi stessi. Ora dobbiamo giocare sempre con questa mentalità: tante difficoltà, ma questa squadra ha dimostrato di avere un grande carattere “.

