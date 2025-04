Fiorentina: Palladino in corsa per Europa ma ancora senza Kean

agenzia

Bomber assente per motivi familiari con l'Empoli, Dodo operato

FIRENZE, 26 APR – Dopo Cagliari anche domani, nel derby contro l’Empoli, la Fiorentina non avrà a disposizione il suo bomber Moise Kean assente da martedì scorso per motivi familiari. L’attaccante non figura tra i 21 convocati da Raffaele Palladino. Sul suo rientro vige il massimo riserbo, lo stesso che la società ha mantenuto sulla situazione dolorosa che sta vivendo il giocatore. Nessuno nel clan viola gli sta mettendo fretta e pressione anche se i tifosi confidano di rivedere Kean per la semifinale d’andata di Conference League in programma giovedì prossimo a Siviglia contro il Betis. Oltre a quella del suo centravanti – 26 reti finora fra club e Nazionale -, Palladino deve fare i conti anche con un’altra pesantissima assenza, ossia quella di Dodo operato ieri di appendicite. Dunque, nella fase cruciale della stagione, per il rush finale a un posto in Europa, la Fiorentina si ritrova senza senza due dei suoi giocatori più importanti. Ed è così che domani si troverà ad affrontare il derby toscano, tradizionalmente ostico, contro un avversario che non vince da ben 18 partite ed è a caccia di punti nella sua corsa, quella per la salvezza. Il tecnico viola dovrebbe riconfermare in attacco la coppia formata da Gudmundsson e Beltran, quest’ultimo decisivo mercoledì a Cagliari con la rete nel secondo tempo che ha regalato la vittoria per 2-1 alla propria squadra. Mentre al posto di Dodo sono in ballottaggio Folorunsho e l’ex Parisi a meno che quest’ultimo non parta dall’inizio sulla corsia sinistra. Possibile qualche avvicendamento in mediana con Adli e Ndour in cerca di spazio. Dopo la partita di domani al Franchi il presidente Rocco Commisso farà rientro negli Stati Uniti come confermato dal direttore generale viola Alessandro Ferrari ai microfoni di Sky Sport.

