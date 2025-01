Fiorentina, Palladino: “In linea con ciò che volevamo fare”

agenzia

Gosens: "Abbiamo un problema di testa, ma uniti ne usciremo"

FIRENZE, 19 GEN – “C’è dispiacere per non aver portato tre punti a casa. Credo che la squadra abbia approcciato benissimo la partita, con grande intensità, voglia, personalità. Abbiamo messo in difficoltà al Torino, creato tante situazioni per far male. Il dispiacere è non aver fatto il raddoppio, in queste partite poi può succedere qualsiasi cosa. Nella ripresa abbiamo allentato la pressione, un errore individuale siamo andati sul pareggio. I primi ad essere dispiaciuti sono i ragazzi, ma dobbiamo guardare anche il bicchiere mezzo pieno, cioè che siamo sesti in classifica. Abbiamo dietro squadre come Milan e Roma, siamo in linea con ciò che volevamo fare, siamo la quarta miglior difesa, abbiamo il ritorno da giocare. Dobbiamo sicuramente uscire da questo momento”. Così l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha commentato il pareggio al Franchi (che al termine della partita ha fischiato e contestato la squadra viola anche per aver ottenuto solo due punti nelle sei partite giocate) contro il Torino dell’ex Vanoli. “Capisco i tifosi, noi siamo i primi dopo di loro a stare male quando non si vince – ha sottolineato Palladino -. La promessa non è a parole ma a fatti, dobbiamo continuare a sudare durante gli allenamenti come fatto in questa settimana. I ragazzi ci tengono ad uscire da questo momento per regalare una gioia ai tifosi. Ora deve esserci un’altra reazione positiva, non brutti pensieri. Serve responsabilizzare più il gruppo, far crescere il gruppo, è compito mio e ci lavoriamo”. Palladino ha spiegato perché nella ripresa ha fatto uscire Gudmundsson e non Colpani (decisione fischiata dal pubblico viola al Franchi): “Perché in quel momento Gud stava calando a livello fisico”. Per Robin Gosens adesso serve compattezza per uscire da questa situazione: “Non è stata una buona prestazione. Avevamo la sensazione di aver preparato bene la gara e, infatti, il primo tempo è stato positivo. Purtroppo, nel secondo tempo siamo spariti, e gli episodi negativi continuano a condizionarci troppo – ha detto il giocatore della Fiorentina -. È evidente che vogliamo uscire da questa situazione. Stiamo sprecando quanto di buono fatto finora. Dobbiamo rimanere uniti, tornare alla vittoria e mantenere la compattezza del gruppo. Anche l’aspetto mentale è fondamentale. Non è semplice superare tutti questi fattori negativi. Ripartiamo. Tocca a noi stare uniti”.

