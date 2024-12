Fiorentina: Palladino, “Inevitabile un contraccolpo dopo Bove”

agenzia

Dopo il ko con l'Empoli: "Dispiace essere usciti dalla coppa"

FIRENZE, 05 DIC – ”Inevitabile avere un contraccolpo dopo aver vissuto una situazione come quella di Edoardo, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi”. Lo ha detto Raffaele Palladino al termine della sconfitta ai rigori con l’Empoli costata la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. ”Peccato essere usciti, tenevamo alla competizione, ma stavolta la gara è sembrata stregata – ha proseguito il tecnico viola – Abbiamo pagato le minime disattenzioni, e non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni create. Ci dispiace, volevamo passare il turno, era un obiettivo importante. Ovviamente qualcosa ci ha condizionato oggi in campo. Specie nel primo tempo abbiamo sbagliato molte cose che di solito non falliamo”.

